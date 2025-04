Ungewöhnliche Karriere: Vom doppelten Studienabbrecher zum PR-Manager

Was an Bernd Gossi selbst cool ist, ist die Tatsache, dass er sich weder von Lebenskrisen noch von der Gesellschaft hat verbiegen lassen. Auch, wenn seine Suche nach Sinn und Freude im Berufsleben ihn mehr als nur einmal gegen die Wand fahren hat lassen.

Eigentlich ist jeder Tag in meinem Beruf ein Highlight, aber wenn du mitten in der Nacht vom Live-Techniker der Band Slipknot angerufen wirst und der sagt 'Hey bro, mikrophones are great', dann ist das nochmal extracool.

Nach der Matura ging es für den PR-Manager zum Zivildienst . "Ich war damals der erste Zivi in der Pflege am Hirschenstein. Mit Menschen zu arbeiten, helfen zu können, aber auch Teil eines Teams zu sein, war großartig. Schlussendlich war aber klar, dass das nicht mein Weg sein wird", spricht Bernd Gossi offen über seine erste Berufserfahrung.

Bernd Gossi liebt die Arbeit als Journalist, die Musik gibt schon damals den Ton an. "Ich habe eine eigene Rubrik für burgenländische Bands geschaffen, eine Plattform in Print, quasi. Eine Titelstory zu finden, das allerdings hat mich oft echt gestresst." Trotzdem beschließt er mit 25, noch einmal eine Ausbildung zu beginnen. "Aber auch das Studium für Journalismus und PR habe ich erfolgreich abgebrochen."

Was macht ein Bernd Gossi mit Ende 20, zwei Anläufen an der Uni und zwei Jobs später? Er bündelt seinen Erfahrungsschatz und wagt 2011 den Sprung ins Content- und Social Media Marketing. "Das war eine Zeit, in der man auf Facebook noch keine Werbung schalten konnte. Es gab den Job so noch gar nicht, das war schon krass", erinnert er sich.

"Ich habe Blogartikel verfasst, mir Gewinnspiele einfallen lassen und bin schon lange vor Podcast-Zeiten mit Kamera und Mikrofon ausgestattet in Firmen gefahren. So habe ich jahrelang für Unternehmen Content kreiert und eine Community beziehungsweise Kundenstämme aufgebaut. Rückblickend betrachtet war es echt spannend, ein komplett neues Berufsbild mitgestaltet zu haben."