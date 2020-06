Oberwart: Walderlebnis vor der Haustüre

"Dadurch, dass sich hier auch ein Gebäude befindet, sind wir witterungsunabhängig", freut sich Adalbert Huß, der auch Bezirksförster in Oberwart ist. Die Arbeiten an dem Projekt sind derzeit im Laufen und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Leider benutzen viele Mitbürger den Graben als Mülldeponie. Daher findet am kommenden Samstag, 24. März, ein von der JVP unterstützte Säuberungsaktion am Gelände statt – Beginn 9 Uhr. Freiwillige werden noch gesucht. (Infos: 0664/ 163 07 77, Hr. Grangl).

Damit schon bald Kinder mit staunenden Augen aus nächster Nähe den Lebensraum Wald ohne Müll erfahren können.