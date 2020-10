Oberwart trauert um Altbürgermeister Pongracz

Gerhard Pongracz, früherer Bürgermeister von Oberwart, ist in der Nacht auf Freitag völlig unverwartet verstorben. Die Nachricht verbreitete sich schnell, in der Landes-SPÖ herrscht Fassungslosigkeit, ebenso wie in Oberwart.

„Ich habe Gerhard Pongracz nicht nur als sozial engagierten Politiker, sondern auch als großartigen Menschen und Freund geschätzt. Er war eine Persönlichkeit, für die immer das Wohl seiner Mitmenschen im Vordergrund gestanden ist – ein Politiker, den seine Herzlichkeit ebenso ausgezeichnet hat wie seine Verlässlichkeit und seine Bodenständigkeit. Dass er jetzt so plötzlich von uns gegangen ist, macht mich sehr traurig. Das ist ein großer Schock und ein schmerzhafter Verlust für Oberwart und das Burgenland insgesamt“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.