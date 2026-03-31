Neue Parkregeln in Oberwart: Kritik an Gebühren

Am 27. April tritt im Stadtzentrum von Oberwart eine neue Parkregelung in Kraft. Ziel ist es laut Stadtgemeinde , die vorhandenen Parkflächen effizienter zu nutzen und insbesondere für Besucherinnen und Besucher ausreichend Parkmöglichkeiten sicherzustellen.

Im Zuge der Neuregelung werden vier zentrale Parkflächen bewirtschaftet: die Parkplätze in der Lehargasse, der Prinz-Eugen-Straße, der Schlainingerstraße sowie bei der Rotunde. Dort ist künftig eine Parkgebühr zu entrichten.

„Schande für Oberwart“

Kritik an dieser neuen Parkraumbewirtschaftung ließ nicht lange auf sich warten. In einem Facebook-Beitrag wurde thematisiert, dass in Oberwart zunehmend Parkflächen gebührenpflichtig werden und auch Personen mit Behindertenparkausweis auf den bewirtschafteten Parkplätzen bezahlen müssen. Zudem wird darauf verwiesen, dass der amtliche Behindertenparkausweis innerhalb der EU vielfach zum kostenlosen Parken auf öffentlichen gebührenpflichtigen Flächen berechtige, als Beispiel wird unter anderem Wien genannt. Das Fazit des Postings: „Eine Schande für Oberwart“.