Oberwart: Lösung für Internat gesucht

8,6 Millionen Euro wird die Generalsanierung der BAKIP kosten. „Den Kredit dafür nimmt die Stadtgemeinde Oberwart auf, wie in solchen Fällen üblich, der Bund bedient diesen Kredit zur Gänze; für uns ist das also nur ein Durchlaufposten“, erklärt Oberwarts SP-Bürgermeister Gerhard Pongracz.

Die Gemeinde selbst kommt in einem anderen Bereich in die Pflicht. Sie muss 180 Internatsbetten zur Verfügung stellen. Die sind derzeit im städtischen Internat vorhanden. „Allerdings ist das Gebäude an die 40 Jahre alt, es gibt keine Dämmung und Isolierung, die Heizung ist nicht zeitgemäß und die 3- und 4-Bett-Zimmer sowie die Nasszellen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen“, listet Pongracz die Probleme auf.

Ähnliche Probleme gibt es auch beim nahe gelegenen 60-Betten-Internat der Krankenpflegeschule. Daher ist die Stadtgemeinde in intensive Verhandlungen mit der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft Krages eingetreten, ob nicht eine gemeinsame Lösung sinnvoll und möglich wäre.

Zur Zeit liegen zwei konkrete Varianten auf dem Tisch. Variante 1 sieht einen kompletten Neubau des städtischen Internates neben der BAKIP vor. Hier besitzt die Gemeinde ein passendes Grundstück. Das Internat hätte dann nicht 180 Betten sondern würde gleich 240 Personen Platz bieten, damit hier auch die Schüler der Krankenpflegeschule untergebracht werden können.