Oberwart: Benkö will "aufräumen"

Der FPÖ-Gemeinderat Markus Wiesler wird sein Team als Bürgermeister- und Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahlen am 7. Oktober führen. "Natürlich bin ich bereit auch das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, vorausgesetzt ich werde dazu gewählt", erklärt Wiesler. Und das wird wohl schwierig werden, denn derzeit hat die FPÖ zwei Mandate. Die Ziele der Blauen in Deutsch Schützen sind daher vordergründig ein drittes Mandat und der Einzug in den Gemeindevorstand, "um mehr Einblick ins Gemeindegeschehen zu haben, da viele Dinge schon dort entschieden werden". Wiesler will weiterhin eine "harte aber konstruktive Oppositionspolitik betreiben".

14 Gemeinderäte stellt die ÖVP und auch den Bürgermeister Franz Wachter. Er wird sich im Oktober wieder der Wahl stellen. "Die Wähler haben zu entscheiden, sie wissen, wie ich in den vergangenen Jahren gearbeitet habe", erklärt Wachter im KURIER-Gespräch.

Für die SPÖ (drei Sitze) wird Johann Hetfleisch ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters gehen.