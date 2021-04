Oberwart: Auto ging in Flammen auf

Am Samstagvormittag fing ein Fahrzeug in der Nähe des Messegeländes in Oberwart Feuer. Die Lenkerin konnte sich noch selbst ins Freie retten und blieb unverletzt. Die Stadtfeuerwehr Oberwart rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann aus. "Bereits bei der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit schwerem Atemschutz aus und löschte dann das brennende Auto", sagt Klaus Eberhardt von der Stadtfeuerwehr.

Die Brandursache war noch unklar, das Wrack wurde von der Feuerwehr entfernt und die Fahrbahn gesäubert. "Gegen 10:30 Uhr konnten wir wieder ins Feuerwehrhaus einrücken", sagt Eberhardt.