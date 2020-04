Oberwart: 50. Inform wird auf 2021 verschoben

Schlussendlich wurde die Entscheidung gefasst, die Jubiläumsmesse - die Inform wäre heuer zum 50. Mal über die Bühne gegangen - auf das kommende Jahr 2021 zu verschieben.

Großer Unsicherheitsfaktor

"Schmerzlich, aber wir waren uns einig, dass das die beste Lösung ist", so Rosner weiter. Für Markus Tuider, Geschäftsführer der Burgenland Messe, liegt der Fokus auf der Gesundheit der Besucher, außerdem wisse man noch nicht, welche Maßnahmen für die Durchführung von Veranstaltungen im September gelten: "Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor, immerhin erwarten wir 20.000 Gäste."

Darüber hinaus solle das Jubiläum der Inform gebührend gefeiert werden: "Die Verschiebung auf 2021 ist die logische Folgerung." Harald Kahr schließt sich der Meinung an: "Das Volksfest am ersten Wochenende wäre gar nicht möglich gewesen. Und ob dann am ersten September-Wochenende schon große Partys und Veranstaltungen möglich sind, ist mehr als fraglich."