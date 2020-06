Oberpullendorf: Trummer neue Vizebürgermeisterin

Am Montag präsentierte die SPÖ ihre neue Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2012 – Elisabeth Trummer. Sie wird auch in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Vizebürgermeisterin gewählt werden.



Sie folgt Markus Perl nach, der sein Amt zurücklegt. Perl bleibt aber im Gemeinderat (VP:12; SP:10; Grüne:1). "Die Partei steht zu hundert Prozent hinter mir, genau wie meine Familie, deshalb will ich auch für die Bürger hundert Prozent geben", erklärt Trummer im KURIER-Gespräch.



Die Radiologie-Technologin ist seit 2009 Gemeinderätin. "Die personellen Änderungen waren notwendig, nachdem Markus Perl ankündigte, er möchte seine Funktionen als Vizebürgermeister und SPÖ-Vorsitzender zurücklegen", sagte SPÖ-Bezirksvorsitzender Peter Rezar.



Der Posten des Vizeortschefs weist in Oberpullendorf eine hohe Fluktuation auf, ist Trummer doch die dritte Vizebürgermeisterin in den vergangenen Jahren. Bis 2009 hatte das Amt Wolfgang Gruber inne, der zuvor von der VP zur SP gewechselt war. Danach war Perl am Zug, der nun wieder in die zweite Reihe tritt.



Trummer, 46, hat sich jedenfalls das Ziel gesteckt Bürgermeisterin zu werden. "Mein Motto ist engagieren statt lamentieren", sagt Trummer. Vor allem die Wohnqualität will die Vizeortschefin verbessern. Würde die Oberpullendorferin am 7. Oktober Bürgermeisterin, würde sie zudem von ihrem Ehemann angelobt werden – Klaus Trummer ist Bezirkshauptmann von Oberpullendorf.