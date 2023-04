Oberpullendorf: „Rezepte“ für Aufwertung des Krankenhauses

Untergebracht werden in dem Gebäude unter anderem die Küche, die Apotheke, der Speisesaal sowie technische Werkstätten. Etwa 17,5 Millionen Euro werden investiert. Hintergrund für diese bauliche Erweiterung sei es, im Haupthaus mehr Platz für mögliche medizinische Zusatzleistungen zu schaffen, entsprechende Verhandlungen laufen.

Neues Angebot

Neu ist in dem Krankenhaus seit März das Angebot der Adipositaschirurgie. In der Abteilung werden auch Ärzte ausgebildet. Ausgebaut werden soll zudem in der Gynäkologie die Kompetenz im Bereich Endometriose. Zudem werden in der Augenheilkunde Kapazitätserweiterungen angestrebt. Der Standort in Oberpullendorf solle jedenfalls aufgewertet werden, so das Ziel.