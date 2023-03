Oberpullendorf: Eine Stadt im Tanzfieber

Am kommenden Wochenende ist in Oberpullendorf wieder besonderes TaktgefĂĽhl gefragt, denn am Samstag und Sonntag wird das Sporthotel zum 23. Mal Schauplatz eines internationalen Tanzturniers.

Tänzer aller Alters- und Leistungsgruppen werden an diesen beiden Tagen ihr Können vor Publikum unter Beweis stellen. Erwartet werden etwa 500 bis 600 Paare aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland, wie Ungarn, Slowakei und Tschechien.

„Es ist eines der größten Tanzturniere in Österreich“, erklärt Organisatorin Heidi Götz.