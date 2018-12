Obergrenze für Hund und Katz’ im Burgenland

Im Burgenland haben sich SPÖ und FPÖ auf ein neues Landes-Sicherheitsgesetz geeinigt. Der Entwurf läuft diese Woche in den Landtag ein und soll im Jänner 2019 beschlossen werden.

Ein Passus gibt in Zukunft vor, dass pro Haushalt nur mehr vier Hunde und acht Katzen gehalten werden dürfen. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass in privaten Haushalten sehr selten so viele Tiere gleichzeitig gehalten werden“, erklärt Landeshauptmann Stellvertreter Johann Tschürtz, FPÖ, auf KURIER-Anfrage. Zweck des neuen Gesetzes sei es, „Animal Hoarding“, das krankhafte Ansammeln von Haustieren, vorzubeugen – „auch zum Schutz der Tiere“, meint Tschürtz.