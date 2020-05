Obdachlosenheim sucht Bleibe

Sie wünscht sich, dass bald ein neues Haus gefunden wird. "Am besten wäre es, wenn die Menschen in Eisenstadt bleiben könnten. Denn sie kommen alle in die Tafel zum Essen und sind auf meine Hilfe bei Behördenwegen angewiesen", sagt Roschek. Für Roschek wäre es daher das Naheliegendste, wenn eines der leer stehenden Gebäude in Eisenstadt zur Verfügung gestellt würde. Doch die Stadt winkt ab. Aus dem Büro von Bürgermeister Thomas Steiner ( ÖVP) heißt es dazu, dass es keine passenden Objekte gäbe.

Die Esterházy Betriebe kennen die Sorgen von Roschek und haben sich bereit erklärt, den Verein weiter zu unterstützen. "Mittelfristig suchen wir nach einem geeigneten Objekt", teilt Wagner-Gmeiner mit. Wie die Obdachlosen die Zeit überbrücken sollen, bleibt offen.

Obwohl noch keine Lösung in Sicht ist, weiß Roschek die Unterstützung zu schätzen. "Die Esterházy Betriebe bemühen sich sehr. Dafür bin ich überaus dankbar. Es ist beinahe wie früher, als sich die Landesfürsten um die Armen gekümmert haben."