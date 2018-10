Nur mehr ein Drittel der neuen Pkw sind mit Diesel unterwegs

Pkw-Neuzulassungen.

Burgenländer setzen wieder mehr auf Benziner. Seit 2016 gab es 20 Prozent Rückgang bei Neuzulassungen der privaten Haushalte. Diesel-Fahrer haben es immer schwerer. In Deutschland werden Fahrverbote umgesetzt, die Diskussionen über die verursachten Umweltschäden werden immer heftiger geführt, der Dieselskandal ist weiter in aller Munde. Alles in allem Gründe, warum der Diesel-Anteil an den neuzugelassenen Pkw auch im Burgenland kontinuierlich zurückgeht.

Vor zwei Jahren fuhr noch knapp über die Hälfte aller von Privatpersonen angemeldeten Pkw mit Diesel (54 Prozent). Im Vorjahr sank dieser Anteil bereits auf 44 Prozent, heuer liegt der Wert nach den ersten neun Monaten sogar nur mehr bei 34 Prozent. Konkret wurden von Jänner bis Ende September 2881 Benziner neu auf private Haushalte zugelassen, neue Dieselfahrzeuge gab es hingegen nur 1541.

„Die Hersteller haben durch den Dieselskandal mit den Abgasmanipulationen das Vertrauen der Autokäufer massiv erschüttert“, sagt Ulla Rasmussen, Expertin des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).