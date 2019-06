Nur jeder zweite Maturant rechnet mit Job im Burgenland

Die meisten Maturanten (42 Prozent) wollen an einer Universität studieren, 28 Prozent planen den Berufseinstieg, 18 Prozent gehen an eine Fachhochschule und 12 Prozent wollen einen Auslandaufenthalt anschließen. Beim Universitätsstudium liegt Wien örtlich eindeutig vor Graz, mehr als zwei Drittel der Jugendlichen zieht es in die Bundeshauptstadt. Bei der Wahl der Fächer hat das Lehramt die Nase vorn. Dahinter folgen Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Technik.

Fachhochschulstudenten bevorzugen ebenfalls großteils Wien. Nicht einmal jeder Dritte bleibt im Burgenland, 11 Prozent gehen nach Niederösterreich. 64 der 378 Befragten streben eine Lehre im Gewerbe, Banken, Industrie oder Tourismus an. „Besonders Mitarbeiter im technischen Bereich sind gefragt“, weiß Manfred Gerger. Aber im Vergleich zur letzten Maturantenbefragung im Jahr 2016 entscheiden sich nur mehr die Hälfte der künftigen Fachhochschüler für ein technisches Studium. „Mehr technische Studienmöglichkeiten an unserer Fachhochschule würden sicher dazu beitragen, dass wieder vermehrt junge Menschen diesen Weg einschlagen“, meint Gerger.