Nur 44 Infizierte: Immer weniger Coronavirus-Fälle im Burgenland

"Positive Entwicklung"

In Eisenstadt hat es seit Tagen keine neue Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die insgesamt 16 seit Beginn der Covid-19-Pandemie erkrankten Personen in der Landeshauptstadt sind laut einer Aussendung von Bürgermeister Thomas Steiner ( ÖVP) am Sonntag bereits wieder genesen. „Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung“, teilte Steiner mit.

Das „vorbildliche Verhalten der Eisenstädterinnen und Eisenstädter“ war für den Stadtchef ausschlaggebend für den Erfolg. „Dennoch müssen wir weiter auf der Hut sein und die Entwicklungen sehr genau beobachten“, mahnte er.

Infektionen gehen zurück

Generell geht die Zahl der Infektionen in ganz Österreich zurück. Trotzdem warnen Experten, dass die Schwankungen insgesamt wenig aussagekräftig sind, weil die Zahl der neu bestätigten Infektionen insgesamt gering ist. So gab es in der jüngsten Vergangenheit, zum Beispiel im Burgenland, in Kärnten (sogar mehrere Tage hinweg), in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg auch Tage mit einer oder ohne eine einzige neu diagnostizierte SARS-CoV-2-Infektion. Werden hier wenige neue Fälle festgestellt, erscheint eine „Steigerungsrate“ nur artifiziell „dramatisch“.