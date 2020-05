Nova Rock: Hart rocken mit Genuss und Komfort

In sieben Tagen ist es soweit. Vom 12. bis 14. Juni herrscht wieder Ausnahmezustand im sonst so beschaulichen Nickelsdorf an der ungarischen Grenze. Wenn tausende Rockfans wieder ihre Zelte aufschlagen, wird die Gemeinde zum Mekka der Metalfans.

Bereits zum 11. Mal findet das Rockspektakel heuer statt und wird auch dieses Jahr wieder an die 150.000 Besucher anlocken. Das Nova Rock ist somit das größte Festival Österreichs. Doch anstatt sich auf dem Erfolg auszuruhen, hat sich Veranstalter Ewald Tatar neben genialen Acts wie " Die Toten Hosen", "Slipnot" und "Mötley Crüe" einige Neuerungen einfallen lassen, um das Festivalerlebnis für das Publikum noch angenehmer zu gestalten.