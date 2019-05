Noroviren-Entwarnung: Proben waren negativ

Begonnen hatte die Serie in der Volksschule Draßburg, wo mehrere Kinder an Brechdurchfall litten. Eine Analyse der entnommenen Proben bestätigte: Es handelt sich um Noroviren. Die Schule wurde gesperrt und desinfiziert. Als wenige Tage später ähnliche Fälle in den Neuen Mittelschulen Schattendorf und Mattersburg auftraten, ließ die Bezirkshauptmannschaft auch diese Bildungseinrichtungen schließen und desinfizieren. In beiden Fällen enthielten die Proben jedoch keine Noroviren.