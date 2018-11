Nordburgenland: Wasser wird ab 2019 teurer

Im Nordburgenland gehen die (Wasser)uhren anders als im Südburgenland. Während der Wasserverband Südliches Burgenland die Preise für das kostbare Nass im kommenden Jahr nur an den Preisindex, also die Inflation anpasst, erhöht der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) die Kosten pro 1000 Liter um sieben Cent auf 1,49 Euro. Für einen durchschnittlichen Haushalt ergibt das monatliche Mehrkosten von rund 1,38 Euro. Ein Liter Wasser kostet im Norden also künftig 0,149 Cent. Für sozial schwächere Menschen gibt es einen Sozialrabatt in der Höhe von 15 Euro jährlich. Dieser wurde um 50 Prozent erhöht und ist strikt an den Bezug des Heizkostenzuschusses des Landes gekoppelt.