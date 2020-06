Nord-West Spange für Oberwart

Die Nord-West Spange soll kommen, hieß es bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bürgermeister Gerhard Pongracz und seinen Parteigenossen Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Helmut Bieler am Dienstag. Sie soll den Kreisverkehr beim Mc Donalds entlasten, an dem die Umfahrung B 63a die B 50 kreuzt.

Denn wie der KURIER berichtete, soll dort das Gebäude der Firma Steco Bau abgerissen werden und eine Billa und Bipa Filiale entstehen. "Gespräche gibt es auch mit dem Baumarkt Hornbach", sagt Pongracz. Aber nicht nur an der Peripherie wird gebaut, auch das Zentrum soll eine "verkehrsberuhigte Hauptstraße bekommen", erklärt Pongracz. Von der Schlainingerstraße bis zur Grazerstraße soll der Verkehr in der Innenstadt "beruhigt" werden.

Das Land schenke das Straßenstück der Gemeinde – so würde aus der Landesstraße eine Gemeindestraße. "Vorher wird aber noch alles saniert und der Kanal gemacht", sagt Pongracz. Für die nächste Sanierung "in 15 bis 20 Jahren" wird das Land der Südmetropole eine einmalige "Ablöse" bezahlen. "Ein Teil dieser Zahlung fließt gleich in den Bau der neuen Nord-West Spange."

Hier soll auch schon demnächst die Planungsphase beginnen. "Nächstes Jahr kann dann gebaut werden", meint der Bürgermeister. Zusätzlich werde die Straße Richtung Kemeten eine Schleppspur bekommen, um dem vermehrten Verkehrsaufkommen Herr zu werden.