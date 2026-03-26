Nach SPÖ-Kehrtwende: Landtag liefert Norbert Hofer (FPÖ) nicht aus

Der zwölfte und letzte Tagesordnungspunkt der Landtagssitzung hatte im Vorfeld für Debatten gesorgt – im Plenum wurde er gestern durchgewunken.

Dem Ersuchen der Staatsanwaltschaft Wien um Zustimmung zur strafrechtlichen Verfolgung des FPÖ-Abgeordneten Norbert Hofer wurde mehrheitlich nicht stattgegeben – der Blaue wird also nicht ausgeliefert. Nur die Grünen stimmten für die Auslieferung.

SPÖ änderte Kurs

Bei einer Kundgebung im Juni 2020 in Wien hatte der damalige FPÖ-Chef gesagt: „Ich fürchte mich nicht vor Corona, Corona ist nicht gefährlich. Da ist der Koran gefährlicher.“