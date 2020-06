"Noch nie" Schuhe gekauft

Julius Koch sitzt aber auch heute noch in seiner Werkstatt am Schusterhocker, wie in den vergangenen 40 Jahren und macht Schuhe. "Fünf Generationen meiner Familie haben jetzt schon mit Stiefeln zu tun", sagt Koch, denn auch sein Sohn ist dem Handwerk treu geblieben, er führt ein Geschäft für orthopädische Schuhe.Die Werkstatt des Meisters wird noch immer frequentiert. "Bei den Stiefeln sind vor allem Musikvereine treue Kunden", sagt der Schuster. Auch ein Motorradgeschäft in Vorarlberg wird beliefert und Csizmen werden in ganz Österreich getragen. Das Spannende an der Arbeit ist für Koch, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. 15 bis 17 Stunden dauert die Produktion. "Es gibt nur den Fuß und das Leder", schildert der Schuster.Das Leder sei auch eines seiner größten Probleme. "Es gibt in Österreich keine Gerbereien mehr und im Ausland muss man gleich 200 Meter für eine Lieferung bestellen", sagt Koch. Auch die Ersatzteile für die alten Maschinen werden knapp. Die Nachfrage nach Schusterware ist generell sehr gering, "sogar das Garn gibt es nur mehr in Haushaltsmengen – für Bastler", sagt Koch. Ans Aufhören denkt der 65-Jährige nicht: "So lange es geht, bleib ich auf meinem Schusterhocker sitzen." An seine Füße lässt der Meister nur Selbstgemachtes oder Gesundheitsschlapfen aus dem Geschäft seines Sohnes: " Schuhe habe ich mir noch nie gekauft, so weit wird es auch nicht kommen."