Dreck, Bier und Rock`n`Roll auf den Pannonia Fields

Ein Königreich für ein Paar Gummistiefel, lautete am Freitag die Losung auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf. Nach weiteren Regenfällen in der Nacht zuvor ist dem Gatsch auf dem weitläufigen Nova-Rock-Gelände auch am zweiten von vier Festival-Tagen kaum zu entkommen. Aus dem seelischen Gleichgewicht bringt das hier aber niemanden, Gelassenheit regiert – zumal die Sonne schon am Vormittag ein längeres Gastspiel gibt.

Martin, Andi und Maxi schweben ohnehin über diesen Niederungen, die drei lustigen Salzburger haben gerade Dosenbier-Nachschub aus dem Auto geholt – drei Paletten pro Mann und Nase. Vielleicht hundert Meter weiter haben es sich vier Mittzwanziger aus Linz unter einem Sonnensegel bequem gemacht, das passende Schuhwerk steht griffbereit daneben. Sie seien schon in erster Linie der Bands wegen ins Burgenland gekommen – Marilyn Manson etwa (siehe auch Seite 37) – und nicht nur wegen der speziellen Atmosphäre in Nickelsdorf, geben Anna, Julia, Tobias und Wolfgang bereitwillig Auskunft. Und der Gatsch – na ja, das sei nun mal nicht zu ändern. Wenn er sich etwas wünschen dürfte, seien es „mehr Pissoirs“, wirft Tobias noch ein.