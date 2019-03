Nitratbelastung im Grundwasser: Muss Ministerium handeln?

Eine Untersuchung aus dem Vorjahr zeigt, erhöhte Nitratwerte finden sich fast ausschließlich im Bereich der Hausbrunnen und der privaten Versorgung. Nitrat gelangt hauptsächlich durch landwirtschaftliche Düngung ins Grundwasser und ohne entsprechende Aufbereitung auch in die privaten Hausbrunnenanlagen. Die Statistik der „AQA WasserChecks“ vom März 2018 zeigt bei jedem zehnten Hausbrunnen in Österreich eine Nitratbelastung an.

Nitrat-Hotspots sind Hausbrunnen im Burgenland, in Wien sowie auch in Niederösterreich. Aber es zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Die Nitratbelastung im Hausbrunnenbereich ist in den vergangenen Jahren im Durchschnitt um 16 Prozent gesunken.