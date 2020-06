Niessl legt Konzept für Verkehr im Süden vor

Am Dienstag kündigte Landeshauptmann Hans Niessl bei der Präsentation eines Konzepts für den Öffentlichen Verkehr im Südburgenland in Eisenstadt an, dass auf dieser Strecke bereits in den kommenden Wochen ein Shuttlebus kommen wird. Für die Bürgerinitiative Südburgenland Pro Bahn, die weiterhin an ihrer Forderung nach Wiedereinstellung und Attraktivierung des Personenverkehrs festhält, ist das eine „nette Übergangslösung“, so deren Sprecher Dietrich Wertz.