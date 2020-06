Niessl-Büroleiter soll Polizeidirektor werden

Hintergrund der Last-Minute-Bewerbung dürfte aber die anonyme Anzeige gegen Aminger sein, die just während der Bewerbungsfrist bei der Staatsanwaltschaft Krems eingegangen ist. Wie der KURIER berichtet hat, geht es um den Verdacht des Amtsmissbrauchs rund um Staatsbürgerschaftsansuchen von Russen, Aminger hat die Vorwürfe als "Nonsens" zurückgewiesen – es gilt die Unschuldsvermutung.

Weil der im Zuge der bundesweiten Polizeireform neugeschaffene Posten des Landespolizeidirektors aber schon am 1. September zu besetzen ist, wird sich bis dahin kaum klären lassen, ob es sich um eine gesteuerte Intrige handelt und die Ermittlungen eingestellt werden oder sich die Vorwürfe verdichten. Möglicherweise einen Polizeichef auf Abruf will aber auch SP-Landeshauptmann Hans Niessl nicht riskieren, mit dem ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der Personalie Einvernehmen erzielen muss. So könnte Doskozil statt Aminger zum Zug kommen – übrigens sollen die beiden dem Vernehmen nach von der Begutachtungskommission bestgereiht worden sein.