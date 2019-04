„Niemand muss sich vor Haus-Abriss fürchten“

Die ORF-Redakteurin war begeistert, als sie im Rahmen der Serie „Mein Traumhaus“ über ein „Haus mit Ausblick in Rudersdorf“ berichtete. Und auch die Hausherrin Petra Wagner zeigte sich mit ihrem modernen Dreikanthof rundum zufrieden: Ihr Mann und sie hätten sich „einen schönen Durchblick und Ausblick geschaffen“.

Das war 2015.

Mittlerweile sind Durch- und Ausblick eingetrübt, denn wie sich herausgestellt hat, steht Wagners Haus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche laut digitalem Flächenwidmungsplan des Landes nur rund zur Hälfte dort, wo es stehen dürfte – auf Bauland-Wohngebiet – der Rest auf landwirtschaftlich genutzter Grünfläche.

So oder so ähnlich geht es rund 20 weiteren Hauseigentümern in der 2200-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Jennersdorf.

Sie habe im Dezember 2018 davon erfahren und mittlerweile einen Antrag auf Umwidmung in Bauland gestellt, sagte Wagner (sie sitzt seit Ende 2017 für die FPÖ im Nationalrat) am Freitag auf KURIER-Nachfrage. „Lustig ist das nicht“, denn sie habe einen gültigen Baubescheid und sei natürlich davon ausgegangen, dass alles seine Ordnung habe. Hinzu kommt, dass ihr Dreikanter auf einer Kuppe steht, laut Landesentwicklungsprogramm aber „Kuppen, Hänge, Geländekanten (...) und dergleichen (...) von Bebauung freizuhalten“ sind. „Das wird ein Gutachter-Streit“, meint ein Insider aus der Landesverwaltung.