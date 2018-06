Nickelsdorf grüßt seine Rocker

Dienstagnachmittag stehen schon die ersten Camper und Busse in Warteposition. Um 16 Uhr dürfen sie ihre Fahrzeuge am Caravan Parkplatz abstellen und das 14. Nova Rock kann für sie beginnen. „Einige hundert Fahrzeuge sind schon da, aber es ist noch keine Spur von einem Stau“, sagt Nickelsdorfs Bürgermeister Gerhard Zapfl am Dienstag. Für die Nickelsdorfer sei das Festival jedes Jahr ein Höhepunkt. „Beim Frühschoppen am Sonntag wird wieder Wendis Böhmische Blasmusik aus Nickelsdorf auftreten, der Musikverein trägt unsere Identität auf die Bühne“, sagt Zapfl.

Neben der Blasmusik aus Nickelsdorf werden Stars wie Marylin Manson, Volbeat oder Iron Maiden das Publikum begeistern. Abgesagt haben die Toten Hosen, sie wären der Hauptact am Donnerstag gewesen.