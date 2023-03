In Nickelsdorf steht die laut Burgenland Energie (BE) größte Photovoltaik-Anlage Österreichs kurz vor der Inbetriebnahme. Der "SonnenPark Nickelsdorf" wird in drei Teilbereiche und als Hybridanlage in Kombination von PV und Windenergie errichtet. Er liefert insgesamt 112 Megawatt an installierter Leistung. Der erste Teilabschnitt wird im Mai in Betrieb genommen. Die örtliche Bevölkerung kann mit einem Beteiligungsmodell günstigen Strom beziehen.