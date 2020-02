Neusiedler See: Warum Schilfdächer so gefragt sind

In Weiden am See schneiden die van Hoornes nicht nur Schilf für den Export nach Holland und England. „Wir sind auch eine der letzten Schilfdachdecker in Österreich.“

Es gibt viel Arbeit, die Nachfrage nach Schilfdächern steigt. Das Thema Nachhaltigkeit spiele dabei eine Rolle. „ Schilf ist ein natürliches Material.

Auch wenn es teurer ist als ein Tondach, so spart man sich im Gegenzug Kosten für eine weitere Dämmung.“ Nicht nur bei Hotels und Gastbetrieben rund um den See fertigen die van Hoornes Dächer und Fassaden aus Schilf, Interesse gebe es auch bei privaten Häuslbauern.