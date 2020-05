Neusiedler See ist für Eisläufer noch gefährlich

Laut ZAMG könnte es heuer schon früher soweit sein. Nach einer eisigen Freitagnacht mit Tiefsttemperaturen zwischen minus 15 und minus fünf Grad klettert das Quecksilber heute, Samstag, nur im Westen auf minus ein Grad. Einem trüben Morgen folgt Sonnenschein und mitunter ein wolkenloser Himmel. Im Norden, Osten und Südosten halten sich bei frostigen Temperaturen Nebel und Hochnebel länger. Nachdem sich am Sonntag Nebelfelder aufgelöst haben, scheint verbreitet die Sonne. Im Westen sollten Temperaturen maximal vier Grad erreichen. In Ostösterreich bleibt es frostig. Der Wochenbeginn startet in Österreich meist bewölkt und vor allem im Osten mit Schneefall und Glatteisgefahr. Ab Dienstag allerdings setzt in Österreich Tauwetter mit Temperaturen bis zu 15 Grad plus ein.

