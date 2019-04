Neusiedl am See: Alko-Lenker fasste 6 Monate bedingt aus

Fahrer hatte "eine Flasche Wodka" getrunken

Der 21-Jährige, der in Niederösterreich lebt, bekannte sich schuldig. Er erzählte, dass er mit dem Wagen seiner Mutter in Neusiedl am See bei einer Veranstaltung gewesen sei. Auf die Frage von Einzelrichterin Gabriele Nemeskeri, was er denn vor der Fahrt getrunken habe, meinte er: „Eine Flasche Wodka“, aber so genau wisse er das nicht mehr.

„Das mache ich nie wieder, es tut mir wirklich leid“, zeigte sich der Beschuldigte zerknirscht. „Das muss Ihnen eine Lehre sein, Sie haben noch Glück im Unglück gehabt. Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, hielt ihm die Richterin vor. „Es hätte der Frau auch das Genick abreißen können, wenn sie wo draufgefallen wäre, das müssen sie sich vergegenwärtigen“, schloss sich die Staatsanwältin an: „Sie hätte tot sein können.“ „Wahnsinn“, zeigte sich der 21-Jährige ergriffen und betonte nochmals, dass ihm alles leidtue.