Neun Euro Beute für Einbrecher in Adventdorf und Pfarrkirche

In Parndorf hat ein Detektiv am Samstag ein mutmaßliches Diebestrio auffliegen lassen. Zwei Männer (26 und 37 Jahre alt) sowie eine 25-jährige Frau sollen laut Polizei in vier Geschäften eines Einkaufszentrums Kosmetikartikel, Parfum und Kleidung im Wert eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages gestohlen haben. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Das Trio war bereits am vergangenen Donnerstag von Rumänien nach Österreich gekommen, um Weihnachtsmärkte zu besuchen. Die in von der Polizei sichergestellten Einkaufstaschen verstauten Waren wurden an die bestohlenen Shops zurückgegeben.