Die Erde bewegt sich weiter

Die Familie Konrath musste ihren Zweitwohnsitz aus Sicherheitsgründen in der Gemeinde räumen. „Die Familie wird, bis wir ein geotechnisches Gutachten erstellt haben, nicht in dem Haus wohnen“, sagt Bezirkshauptmann Hermann Prem. Die Nachbarn seien noch nicht unmittelbar gefährdet. „Die Situation kann sich aber stündlich verändern“, sagt Prem, der kein Risiko eingehen will.

Johann Pock wohnt nur wenige hundert Meter von der abgestürzten Straße entfernt. „Am Ostersonntag hat man noch durchfahren können, jetzt ist bereits viel mehr weggebrochen“, sagt der Anrainer. Angst um sein eigenes Haus habe er keine, „dort ist es nicht so schlimm“. Auch Heinz Ludwig sieht sich das Loch in der Straße an und schüttelt den Kopf: „In den letzten Jahren war nie so viel Schnee, dass so etwas passiert hätte können.“ Beim eigenen Haus in der Nähe der Hangrutschung sieht er keine Gefahr.

An eine Evakuierung denken die beiden nicht. Paul Manche, der unmittelbar neben dem evakuierten Haus wohnt, sieht die Sache „nicht so tragisch.“