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Burgenland

Tragödie am Neufelder See: Suchaktion endet im Drama

Badegäste bargen Schwimmerin aus rund drei Metern Tiefe, Reanimation blieb ohne Erfolg.
31.07.2026, 16:24

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Eine 83-jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstagnachmittag im Neufelder See ertrunken. Die Frau war beim Schwimmen plötzlich untergegangen.

 

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Gegen 15:15 Uhr wurde die Dienstmannschaft der Österreichischen Wasserrettung alarmiert.

Badegäste zogen Frau aus dem Wasser

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Person bereits von Badegästen aus rund drei Metern Wassertiefe geborgen worden. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Kurz darauf trafen auch Einsatzkräfte des Samariterbundes sowie der Notarzt ein und übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Gemeinsam wurden umfassende Reanimationsmaßnahmen durchgeführt.

Trotz des raschen Handelns der Ersthelferin sowie des Einsatzes aller beteiligten Organisationen konnte die Person nicht mehr gerettet werden.

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Agenturen, bega  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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