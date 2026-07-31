Tragödie am Neufelder See: Suchaktion endet im Drama

Eine 83-jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstagnachmittag im Neufelder See ertrunken. Die Frau war beim Schwimmen plötzlich untergegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Person bereits von Badegästen aus rund drei Metern Wassertiefe geborgen worden. Eine zufällig anwesende Krankenschwester begann unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Gegen 15:15 Uhr wurde die Dienstmannschaft der Österreichischen Wasserrettung alarmiert.

Kurz darauf trafen auch Einsatzkräfte des Samariterbundes sowie der Notarzt ein und übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Gemeinsam wurden umfassende Reanimationsmaßnahmen durchgeführt.

Trotz des raschen Handelns der Ersthelferin sowie des Einsatzes aller beteiligten Organisationen konnte die Person nicht mehr gerettet werden.