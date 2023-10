Neues KUZ-Programm: Vorhang auf für Burgenlands Kulturschaffende

Aus sechs mach sieben: In allen Bezirken des Burgenlands gibt es derzeit ein Kulturzentrum, nur im nördlichsten nicht. Doch das soll sich bald ändern. Laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) seien Gespräche über den Standort im Bezirk Neusiedl am See bereits „im Finale“; an den Arbeiten solle begonnen werden, wenn jene am KUZ Güssing und am Zubau des Lisztzentrums Raiding abgeschlossen sind. Beides soll im Jahr 2025 passieren.

Der geplante KUZ-Neubau im Landesnorden war nur eine von mehreren kulturellen Neuigkeiten im Land, die Doskozil in seiner Rolle als Kulturreferent am Montag verkündete. Es wurden auch die Details eines neuen Förderpakets enthüllt, mit dem künftig mehr burgenländische Produktionen den Weg auf die Bühne finden sollen.

