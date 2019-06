Neues Hotel für Oberwart und Modernisierung im Süden

Hotelzimmer zu bekommen ist in Oberwart keine leichte Sache. Das soll sich ab dem Frühjahr 2020 ändern. Am Donnerstag fand der Spatenstich zu dem 50-Betten-Hotelprojekt statt. In der Schulgasse bei der Kreuzung zur Badgasse, wird das Hotel eröffnen. Klaus Glavinics, sein Bruder Patrick sowie Fußballer Philipp Hosiner und dessen Lebensgefährtin Julia haben das Projekt in den vergangenen zwei Jahren vorbereitet und geplant.