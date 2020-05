Neuer Webshop: Regionale Produkte online bestellen

Mittwoch ist Liefertag

Die Kunden können bis zum Wochenende bestellen, am Mittwoch wird geliefert. 4,90 Euro kostet der Lieferservice.

Alternativ dazu können Kunden ihren Einkauf in Mattersburg (g’sundes Eck), in der Weiberwirtschaft in Stoob sowie im Weltladen in Eisenstadt selbst abholen.

Nachfrage nach den Produkten gibt es u. a. aus Wien. Während die Lebensmittel derzeit in den Bezirken Mattersburg, Eisenstadt und Oberpullendorf ausgeliefert werden, können Angebote wie Bücher, CDs oder Kosmetika versendet werden.

Geplant sei, regionale Lebensmittel aus allen anderen Bezirken zuzustellen.

shopping-dahoam.at