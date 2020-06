Neuer Pfarrer mit goldener Kehle

Franz Brei kam am 7.September 1968 in Bludenz, in Vorarlberg, zur Welt. Die theologische Ausbildung absolvierte er an der Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. Im Jahr 2000 wurde er in Liechtenstein zum Priester geweiht, er wurde in die Erzdiözese Vaduz inkardiniert. Franz Brei war unter anderem in Triesenberg, in Lichtenstein, sowie in Verband Bad Aussee – Altaussee – Grundlsee tätig. Zuletzt war er zehn Jahre lang als Provisor im steirischen Pfarrverband Hatzendorf – Breitenfeld – Unterlamm.