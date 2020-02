Neuer ÖVP-Chef Sagartz stellt sich Funktionären in allen Bezirken

Das aus der türkisen Kaderschmiede der Jungen Volkspartei kommende Duo muss nach der aus ÖVP-Sicht enttäuschenden Landtagswahl wieder für Aufbruchsstimmung sorgen. Das neue Personal sei gefunden, was noch fehle, seien der „neue Stil und die Ausrichtung“, meinte Sagartz am Freitag in der Eisenstädter ÖVP-Zentrale. Die Ausrichtung umschreibt er als „sachlich-konstruktive Oppositionspolitik“. Man wolle „kantiger werden und eine klare Sprache“ verwenden, aber „keine Wadlbeißerei“ betreiben. Das 129-seitige SPÖ-Regierungsprogramm solle „seriös durchgearbeitet“ werden. Nach der ÖVP-Klubklausur Mitte März gibt’s das Urteil. Den neuen Stil will Sagartz mit einer Tour durchs Land signalisieren. In sieben „Team-Konferenzen“ in allen Bezirken steht der Parteichef Funktionären „Rede und Antwort“. Den Anfang machte er Freitagabend im Bezirk Güssing, der ein ( Bundesrats)-Mandat an Jennersdorf abgeben musste.