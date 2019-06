Neuer Funk für Feuerwehrhaus „Leuchttürme“

Auch Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl ist über die Investition in den Digitalfunk froh. „Funktechnisch sind wir jetzt sehr gut ausgerüstet“, sagt Kögl. Doch für die Umsetzung des Projekts „ Feuerwehrhäuser als Leuchttürme“ seien auch noch Stromaggregate geplant, um im Krisenfall, etwa bei einem Blackout (Stromausfall, Anm.) gerüstet zu sein. „Wir haben die nötigen Informationen für die Notstromgeneratoren an alle Gemeinden geschickt“, sagt Kögl. Es gebe Richtlinien, wie die Aggregate zu installieren seien, aber keine Förderung vom Land. „Viele Gemeinden haben das schon umgesetzt“, weiß Kögl. Aufgrund der Funktechnik und der Infrastruktur sind die Feuerwehrhäuser prädestiniert, „die Aufgaben in einer Krise zu erfüllen“, meint Kögl.