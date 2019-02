Neuer Chefankläger möchte den Fall Kölly heuer abschließen

„Zwischendurch“ hatte Erich Mayer in den letzten Jahren immer wieder mit dem Burgenland zu tun. Als Mediensprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) in Wien war der Oberstaatsanwalt dann und wann mit Anfragen zu Scheinanmeldungen ungarischer Schüler oder dem Ermittlungsstand in der Begas-Affäre befasst. Seit rund zwei Wochen gilt dem Burgenland Mayers ungeteilte Aufmerksamkeit.

Der 44-jährige Wahlwiener, der in der Steiermark aufgewachsen ist und dort auch Schule und Universität absolviert hat, leitet seit 1. Februar die Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Er hatte sich gegen drei andere Bewerber durchgesetzt. Mayers Vorgänger Johann Fuchs ist seit vergangenem Herbst Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, der alle Staatsanwaltschaften von Wien, NÖ und dem Burgenland sowie die WKStA mit rund 220 Staatsanwälten unterstehen.