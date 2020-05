Neue Spieler im Eventbereich

Thomas Linzer war sieben Jahre lang, bis Ende 2010, Geschäftsführer der gemeindeeigenen Messegesellschaft Inform-Events. Außerdem ist er im Immobilienbereich tätig und Präsident der Oberwart Gunners: "Das ist ein reines Ehrenamt, das ich sehr gerne wahrnehme." Die Idee einer Veranstaltungs- und Eventgesellschaft trage er schon länger mit sich, heuer habe man das nun umgesetzt.



Nächster Höhepunkt ist das STS-Konzert am 4. Dezember in der Burgenland-Halle in Oberwart.



Andreas Leitner: "Der Vorverkauf läuft hervorragend. Ein Großteil der 3700 Karten ist bereits weg. Wer STS in Oberwart live bei ihrer Abschiedstournee erleben will, sollte sich bald um Karten kümmern." Die gibt es etwa auch bei Ö-Ticket zu bestellen. Wenig überraschend kommt die größte Nachfrage aus der Steiermark. Das Konzert in Oberwart findet im Rahmen der STS-Abschiedstournee statt.

Grundsätzlich wollen Leitner und Linzer von der Organisation privater Feiern über Firmenpräsentationen bis hin zu Konzerten und Großveranstaltungen alles anbieten.