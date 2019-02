Neue Projekte: Jobs und Mobilität im Mittelpunkt

„Vernetzte Mobilitätslösungen, sinnvolle Nutzung vorhandener Ressourcen und die Schaffung von Frauenarbeitsplätzen sind Ziele, die unsere Region nachhaltig weiterbringen und die wir mit Leader-Geldern unterstützen wollen“, erklärt Obmann Walter Temmel. Insgesamt etwas mehr als eine halbe Million Euro wird in die drei Projekte fließen, 80 Prozent der Kosten werden aus dem Leader-Fördertopf kommen, wie Temmel im KURIER-Gespräch erklärt.

Das Projekt IDUNA – KleinMöbelLager und TextilDemontage befasst sich mit der Wiederverwertung von Möbeln und Textilien. In Zusammenarbeit mit einer Designerin entstehen aus gebrauchten Gütern neue Kreationen. Zudem können durch das Projekt neue Arbeitsplätze in der Region entstehen – vor allem für Frauen, die es ohnehin schwer am Arbeitsmarkt haben.