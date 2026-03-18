„Neue Eisenstädter“ und Leiden der ÖVP

Was hat die Landes-ÖVP noch zu sagen? Wenig, wenn man auf die Causa „Neue Eisenstädter“ blickt. Als im vergangenen Herbst Übernahmegelüste des Landes ruchbar wurden, appellierte ÖVP-Obmann Christoph Zarits an die Eigentümer Raiffeisenlandesbank und Erste Bank, bitte bloß nicht ans Land zu verkaufen. Raiffeisengeneral Rudolf Könighofer drückte wenige Tage später auf die Stopptaste, weil es „aktuell keine Grundlage für die Fortsetzung der Gespräche“ gebe. Zarits frohlockte, er habe „dazu beigetragen, dass es so gekommen ist. Die Entscheidung der Eigentümer ist richtig. Bei Verstaatlichungen ziehen wir eine rote Linie“, lautete sein zufriedenes – aber voreiliges – Resümee.

Denn gut zwei Monate später erreicht der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil doch noch sein Ziel und übernimmt 70 Prozent der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft. Ja mehr noch, die beiden bürgerlichen Banken und die tiefschwarze Landeshauptstadt bleiben als Gesellschafter weiter an Bord des – laut ÖVP – Verstaatlichers Doskozil. Wirtschaft will regieren Und selbst in der Kernfamilie tun längst nicht alle, was sich die Landespartei wünscht.