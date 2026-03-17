„Neue Eisenstädter“: Bankchefs und Wirtschaftskammerpräsident als Zeugen

Die vom KURIER in der Vorwoche kritisierte einseitige Gewichtung bei den Zeugenladungen für den Untersuchungsausschuss „Neue Eisenstädter“ (Nebau) dürfte eine Korrektur erfahren. ÖVP-Klubchef Bernd Strobl, der überzeugt ist, dass die Übernahme der Nebau durchs Land „politisch motiviert war (...) und aus dem Umfeld des Landeshauptmannes gesteuert wurde“, will die bisherige Ladungsliste von 38 Personen – die derzeit mit LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) endet – um weitere elf erweitern.

Darunter sind die Vertreter der früheren Haupteigentümer der Nebau, Rudolf Könighofer (Raiffeisenlandesbank Burgenland) und Peter Bosek (Erste Bank), Nebau-Aufsichtsratschef Hans Peter Weiss, die (Ex)-Landesholding-Bosse Hans Peter Rucker und Gerald Goger, Wirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Andreas Wirth, Doskozils Ex-Büroleiter Herbert Oschep sowie die Geschäftsführer der anderen Gemeinnützigen im Burgenland. Laut Strobl sind das „Personen, die bei politischen Vorbereitungen und Entscheidungen (zur Nebau-Übernahme, Anm.) eine Rolle gespielt haben“.