Die "falschen Zeugen" im U-Ausschuss

„Bitte nicht!“ – entfährt einem beim Überfliegen der Zeugenliste für den U-Ausschuss „Neue Eisenstädter“ ein Stoßseufzer. Zwar sollte sich der Ausschuss laut Beweisbeschluss um „die Aufsicht des Landes Burgenland über gemeinnützige Bauvereinigungen, insbesondere die Neue Eisenstädter“ kümmern, geladen ist aber reihenweise Personal des Österreichischen Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband (GBV). Auf der bis dato vorliegenden Ladungsliste kommen neun der 31 Zeugen vom GBV. Dessen Spitzen, die schon im Februar nach Eisenstadt kommen mussten, nicht mitgezählt.

Die sich voneinander nicht groß unterscheidenden Aussagen der GBV-Mitarbeiter bieten der SPÖ, die den U-Ausschuss verlangt hat, aber die oftmalige Gelegenheit zur Wiederholung ihrer Kernbotschaft: Die GBV, die bei ihren jährlichen Überprüfungen keine Mängel festgestellt hat, ist böse. Gut hingegen ist das Land, das fündig wurde. In einer fast eineinhalb Jahre dauernden Sonderprüfung durch Experten außerhalb der Landesverwaltung – über deren Kosten man im Übrigen bisher nichts vernommen hat.