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Landtag

Viele Fragen, keine Antworten bei "Neue Eisenstädter"-U-Ausschuss

Rechtsanwalt Roland Weinrauch verweigerte Aussagen zu seinem Mandanten. Zwischen ihm und SPÖ-Klubobmann Roland Fürst kam es zu einem Wortgefecht.
27.05.2026, 11:37

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Vier Männer in Anzügen sitzen nebeneinander an einem Konferenztisch und hören aufmerksam zu.

Die erste Befragung im Untersuchungsausschuss zur „Neuen Eisenstädter“ hat am Mittwochvormittag nur rund 45 Minuten gedauert. Der Rechtsanwalt der Wohnbaugesellschaft, Roland Weinrauch, machte von seinem Aussageverweigerungsrecht in Zusammenhang mit seinem Mandanten Gebrauch.

Die Abgeordneten stellten zahlreiche Fragen, die Antwort fiel jedoch meist gleich aus: „Ich verweise auf mein Einleitungsstatement und mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.“

Eskalation nach Kritik von Fürst

Verfahrensrichter Wolfgang Köller bestätigte, dass ein Rechtsanwalt nichts zu seinem Mandanten sagen müsse. Kritik daran kam von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Dieser bezeichnete das Verhalten als „respektlos“ und warf Weinrauch vor, etwas verbergen zu wollen. „Ich hätte schon erwartet, dass Sie zumindest so tun, als ob Sie kooperativ wären“, sagte Fürst.

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Weinrauch wies die Vorwürfe zurück. „Sie haben mich nicht zu beleidigen, Sie haben mir nichts zu unterstellen, sonst sehen wir uns wo anders“, entgegnete der Rechtsanwalt.

Schließlich verzichteten alle Fraktionen auf weitere Fragen. Die Befragung der ersten Auskunftsperson des Tages wurde nach weniger als einer Stunde beendet. Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf verabschiedete die Abgeordneten danach in eine „verlängerte Mittagspause“. Die nächste Auskunftsperson war für 13 Uhr geladen.

Eisenstadt Burgenland
Agenturen, kurier.at, PEKO  | 

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