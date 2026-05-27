Viele Fragen, keine Antworten bei "Neue Eisenstädter"-U-Ausschuss

Die erste Befragung im Untersuchungsausschuss zur „Neuen Eisenstädter“ hat am Mittwochvormittag nur rund 45 Minuten gedauert. Der Rechtsanwalt der Wohnbaugesellschaft, Roland Weinrauch , machte von seinem Aussageverweigerungsrecht in Zusammenhang mit seinem Mandanten Gebrauch.

Die Abgeordneten stellten zahlreiche Fragen, die Antwort fiel jedoch meist gleich aus: „Ich verweise auf mein Einleitungsstatement und mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.“

Eskalation nach Kritik von Fürst

Verfahrensrichter Wolfgang Köller bestätigte, dass ein Rechtsanwalt nichts zu seinem Mandanten sagen müsse. Kritik daran kam von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Dieser bezeichnete das Verhalten als „respektlos“ und warf Weinrauch vor, etwas verbergen zu wollen. „Ich hätte schon erwartet, dass Sie zumindest so tun, als ob Sie kooperativ wären“, sagte Fürst.