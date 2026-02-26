"Neue Eisenstädter": Regierungskommissär ist immer noch im Amt

Als LH Hans Peter Doskozil am 23. Dezember 2025 via Aussendung mitteilen ließ, das Land habe die „Neue Eisenstädter“ (Nebau) mehrheitlich von den bisherigen Eigentümerbanken Raiffeisen und Erste Bank übernommen, war auch folgender Satz zu lesen: „Das Land hat seine Verfahren eingestellt und den eingesetzten Regierungskommissär abberufen“. Wie der KURIER nun erfahren hat, stimmt das nicht. Der nach einer Sonderprüfung des Landes bereits Mitte Oktober vom Land als Aufsichtsbehörde eingesetzte Wiener Rechtsanwalt Mathias Burger ist immer noch in der Nebau aktiv.

Im Büro Doskozil wird das am Donnerstag mit einem laufenden Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht begründet. Schriftlich heißt es: "Im Hintergrund dieses Übernahmeprozesses liegen komplexe Verträge, die nach und nach abgearbeitet und umgesetzt werden". Das betreffe alle Schritte, die damit im Zusammenhang stehen.

Der Österreichische Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) - und übrigens auch die Nebau selbst - hatten im November gegen die Einsetzung des Kommissärs und Folgerungen der Sonderprüfung Einspruch erhoben, das Verfahren ist noch beim Landesverwaltungsgericht anhängig. Übrigens: Auch in diesem Fall hat sich das Land viel Zeit gelassen. Die Beschwerde des GBV ist vom Land erst fast zwei Monate nach Einlangen ans zuständige Landesverwaltungsgericht weitergeleitet worden. Am Donnerstagnachmittag schien sich da eine Entscheidung anzubahnen.