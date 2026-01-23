"Neue Eisenstädter": Verträge zur Übernahme durchs Land unterschrieben

Am Tag vor Weihnachten wurde der Deal zur Übernahme der Wohnbaugesellschaft "Neue Eisenstädter" (Nebau) durchs Land verkündet, jetzt sind auch die Verträge unterschrieben. Das Land und die früheren Eigentümer - Raiffeisenlandesbank, Erste Bank und Stadt Eisenstadt - haben den Sack am Donnerstag zugemacht. Das teilte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag per Aussendung mit.

Das Land übernimmt 70 Prozent der Anteile an der Gesellschaft, die rund 5.000 Wohnungen mit etwa 10.000 Mieterinnen und Mietern verwaltet. Der Kaufpreis beträgt sieben Millionen Euro. Die bisherigen Mehrheitseigentümer, Raiffeisen und Erste, bleiben ebenso an Bord wie die Landeshauptstadt. Ziel, so Doskozil, sei eine "neue Wohnbauoffensive im Burgenland zu starten sowie stabile Mieten bei den Bestandsobjekten in den Mittelpunkt zu stellen". Für ihn gelte dabei eine Richtschnur von 10 Euro pro Quadratmeter, so der Landeshauptmann.